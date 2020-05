Vicesindaco multata dopo essersi fermata con gli amici, «Si dimetta»

“Apprendiamo dal profilo Facebook della Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Antonella Di Domenico -si legge in un comunicato stampa dei due gruppi consilieri d’opposizione, Ricci@rinasce e lista Moffa Sindaco- che la sera del 1° Maggio, mentre tornava dalla casa di campagna, si fermava per salutare alcuni amici, che, a quanto pare, sembra non fossero proprio lungo il percorso di rientro a casa. Qui, anziché invitare gli amici a rientrare nelle proprie abitazioni per evitare il pericoloso assembramento, tra l’altro, vietato, restava per i “saluti”, fino al sopraggiungimento dei Carabinieri, giunti per un controllo che, presumiamo, sia avvenuto a casa di questi amici, ove sembra fossero radunate diverse persone. A seguito di detto controllo, la stessa racconta di essere stata sanzionata per violazione amministrativa cercando di minimizzare l’accaduto. Crediamo che le sue scuse, tra l’altro aspettando due giorni, e l’impegno di pagare la multa non siano sufficienti a chiudere la questione.

Un alto rappresentante delle istituzioni locali, qual è la Vicesindaco, che da quando è iniziata l’emergenza Covid 19 continua a ripetere sui social, sugli altari, sugli organi di stampa di attenersi alle regole, di restare a casa, di non abbassare la guardia, dopo aver violato con i fatti del 1 maggio non solo la Legge, ma anche tradito tutto quello che si è predicato, per una questione di etica civile prima che politica e per quanto accaduto, che noi riteniamo di una gravità estrema, non può che rassegnare le proprie dimissioni per rispetto di tanti concittadini che si sono attenuti alle regole, rinunciando non solo a incontrarsi con i propri amici, ma soprattutto alla vicinanza dei propri cari”.