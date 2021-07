Vicesindaco di Petrella invita i cittadini a non vaccinarsi: “Basta fare le pecore”. E scoppia la polemica

Se ne sentono tante che stare dietro alle continue fake news dei complottisti no vax non vale la pena. Però quando certi “inviti” e determinate considerazioni (eufemismo) provengono da chi rappresenta le istituzioni, la questione diventa differente ed evidentemente più grave. Accade che anche in Molise, in un centro che è stato duramente colpito dal Covid, il vicesindaco inviti i cittadini a non vaccinarsi. Parliamo di Petrella Tiferina, il cui sindaco, Alessandro Amoroso, è stato ricoverato per più di venti giorni al Cardarelli in condizioni serissime. E il suo vice, tal Giuseppe Cannavina, con un post su Facebook chiede ai cittadini di “non fare le pecore”.

“Pensateci genteeeeee!!!! Il Covid non lo abbiamo voluto “noi”!!!! Perché obbligarci a tutto questo!!!! Basta fare le pecore… iniziamo a farci rispettare”. Questo l’ardito ed elevato commento di un amministratore di un paese del Molise. Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo. Ovviamente il saggio di letteratura di Cetto La Qualunque nostrano non è passato inosservato. In paese e non solo è scoppiata la polemica e anche sotto al post del Cannavina c’è stato chi non le ha mandate a dire.