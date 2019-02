Vicesindaco chiede i danni al Comune, pratica bocciata

Il risarcimento danni era previsto dall’assicurazione, che prevede una copertura anche per il sindaco. Così il vicesindaco di Montaquila, Francesco Di Mauro, risponde a chi lo ha accusato, in questi giorni, e in particolare il gruppo consiliare di opposizione che ha chiesto le dimissioni immediate dell’amministratore. Secondo gli stessi, infatti, il Municipio sarebbe stato chiamato in causa per non aver garantito la sicurezza delle strade di sua competenza a seguito delle fitte nevicate che hanno contraddistinto la provincia di Isernia a inizio gennaio. Il danno sarebbe stato stimato intorno agli 8.500 euro.

«A seguito dell’incidente accaduto il giorno 4 gennaio a termine del consiglio comunale (ne approfitto per ringraziare tutti i volontari che sotto la neve e al freddo mi hanno aiutato) – si legge in una nota pubblicata sui social dal vicensindaco –, il giorno successivo letto il punto 2.5 della polizza assicurativa. Decido così di inoltrare richiesta di risarcimento danni. L’assicurazione chiedeva all’ente comunale una disamina dell’accaduto, l’ufficio preposto rispondeva in maniera trasparente e chiara (libera da qualsivoglia condizionamenti) che il previsto piano anti neve era stato attivato prontamente. Successivamente venivo contattato dal perito assicurativo al quale dichiaravo, sempre per la massima trasparenza, di essere il vice sindaco e di valutare la sussistenza dell’eventuale copertura assicurativa. Quando la compagnia assicurativa mi comunicava che non era previsto nessun risarcimento, immediatamente dichiaravo al mio comune la chiusura della procedura senza nulla più a pretendere». Così il vicesindaco ha dovuto riparare l’auto a sue spese. «Questo è tutto ciò che è accaduto, ho agito in maniera lecita senza violare nessuna norma di legge, tant’è che le invettive scritte da grandi giuristi non citano mai una fonte normativa, quale incompatibilità? quale conflitto di interessi?», queste le parole del vicesindaco, risentitosi della vicenda. Inoltre invito l’opposizione a fare proposte costruttive per il bene del nostro comune e non solo articoli pieni di rancore, oramai la campagna elettorale è terminata basta con questi veleni. Io e tutta l’amministrazione lavoriamo per il bene del comune e in questi mesi lo abbiamo dimostrato». Le opposizione, dal canto loro, continuano a incalzare il vicesindaco attraverso una richiesta formale di dimissioni.