Vicenda Ronaldo e l’onestà intellettuale da ritrovare

Correva il mese di Luglio del 2018, esattamente il giorno 10, quando il fenomeno portoghese irrompeva sul pianeta Juve, suscitando anche nel più parco dei commentatori, quello che all’epoca appariva un giustificato entusiasmo.Legittimo che ci si potesse estasiare, soprattutto in abbrivio, per quello che unanimemente nell’universo pallonaro, era considerato, anche dagli sparuti critici, uno dei migliori calciatori del momento, e, sicuramente quello più celebrato dai social, anche per via dell’immagine, non solo sportiva, curata nei minimi dettagli.Da qui però, a consideralo il “colpo del secolo” come quasi tutti i commentatori, non solo sportivi fecero, già all’epoca, anche a voler trascurare l’epilogo attuale, ci appariva comunque discretamente esagerato, per non dire avventato.Tra quelli che hanno cavalcato con più vigore la locuzione, vorremmo ricordare il direttore di Sky Sport 24, Caressa che, insieme ai talent dell’emittente che gli facevano da spalla, soprattutto nell’anno dello sbarco da noi, ci hanno costruito trasmissioni su trasmissioni.Ma, non si pensi a casi isolati, visto che se si provava a fare zapping o si guardavano i quotidiani la cosa non era affatto diversa.Per quotidiani, ovviamente, non pensiamo evidentemente a Tuttosport, dove, valutata la proprietà, sarebbe stato ipocrita meravigliarsi.Ora che Cristiano è approdato al Main United, scopriamo invece come improvvisamente, quasi tutti, facciano quasi a gara per individuarne i difetti, giustificandone la cessione, non tanto per il beneficio di cui godrà il bilancio bianconero, quanto piuttosto per il modo di porsi ( scoperto postumo), di Ronaldo, non aggregante ma dissociativo.Solo ora, i più importanti commentatori italiani tra cui vorremmo segnalare , tra gli altri, i Veltroni, gli Zazzaroni, gli Sconcerti, scoprono il giocatore privilegiato e giudicato soprattutto dal punto di vista umano.In questi giorni , chi non ha letto, o sentito dire : “ non è una perdita perché è scappato “, oppure : “ non è una perdita perché privilegiava l’io al noi della squadra..”Peccato che per 3 anni nessuno si è azzardato a parlare dei capricci e di qualche pretesa dispotica , mentre ora tutti ne scoprono i difetti e buttano del gran fango nel ventilatore.Ci chiediamo: “ ma quando la Juve l’ha acquistato era per caso un giovane sconosciuto di cui non si conoscevano appieno le qualità, anche personali e caratteriali?”Evidentemente pochi si sono chiesti perché un club più titolato dei torinesi come il Real di Madrid, abbia facilitato l’uscita del calciatore che aveva una clausola di risoluzione contrattuale pari a 1 miliardo di euro ed il presidente Perez si è accontentato ( per così dire), di 100 milioni di euro pagabili in 4 annualità; a cui si aggiungeva la retribuzione del calciatore per 31 milioni netti mensili , oltre ai 14 milioni di commissione per il super agente Jorge Mendes.Sicuramente se l’è chiesto l’amministratore delegato dell’epoca, quel Beppe Marotta, per distacco il miglior dirigente italiano che, e non so quanto sia convenuto alla Juve , ha pagato con l’esonero in tronco, la sua contrarietà all’operazione, parsa all’epoca, evidentemente, quasi come una lesa maestà, per l’appunto, a quello che tutti definivano “ il colpo del secolo”.Con un anno d’anticipo sulla scadenza contrattuale, Ronaldo quindi, finisce in Inghilterra per 15 milioni pagabili in 5 annualità, con una minusvalenza per la società più scudettata d’Italia di circa 14 milioni, visto che la quota di ammortamento annuale ammonta a 29 milioni.Se ne potrebbe, anche solo per questo dedurre che , il presidente Agnelli, non ha fatto molto per trattenerlo.Al contrario Ronaldo, pur di andarsene, non solo a rinunciato al 20 per cento circa della sua retribuzione, ma, soprattutto, ha rinunciato ai benefici della legge sul decreto crescita, che gli permetteva di vedersi tassati alla modica cifra forfettaria di 100 mila euro, tutti i proventi diversi da quelli da prestazione sportiva, che, nel suo caso, essendo quasi una multinazionale ,non sono proprio bruscolini , tutt’altro…Non l’ha fatto quindi per soldi, e l’argomento pare inoppugnabile.Le sue necessità, si sono certamente combinate con quelle della Juve.Alla scelta risparmiosa del club, si è aggiunta anche la volontà del nuovo condottiero di casa sabauda, Allegri, che, oltre a non voler gestire un giocatore scomodo per status e per esigenze tattiche ,visto che non ama giocare “ falso nueve “ ruolo sul quale, inutilmente, si era speso moltissimo anche Sarri.Peraltro, nella gestione dell’organico, la coabitazione con Dybala è discretamente forzata sul piano tattico.Non è casuale che l’argentino, sia stato posto al centro del progetto, anche con la gratificazione della fascia di capitano, in assenza di Chiellini.È curioso però considerare come, 3 anni fa, accadde l’inverso..Appena acquistato Ronaldo, il conte Max, chiese a Marotta ( lo sappiamo per certo..) di vendergli Dybala perché non facilmente collocabile con l’arrivo del portoghese. In questa situazione rovesciata, sta al grande stratega livornese trovare risorse alternative all’aspetto numerico ( incontestabile), che l’addio di Ronaldo ha determinato,visto che 30 goal a stagione sono tanti.Ci si potrebbe consolare magari pensando che l’ultima Juve, è arrivata a stento quarta, pur beneficiando del credito Ronaldiano .Ma, riteniamo però che sia troppo superficiale pensare ( come fanno in molti), che la difficile stagione scorsa mandata agli archivi, sia solo frutto della scarsa esperienza professionale di Pirlo, nei cui confronti, tanti hanno preferito semplicisticamente “ sparare sulla croce rossa..”La Juve attuale, mostra seri problemi di bilanciamento tattico ( aldilà dei risultati), problemi per noi da ritenere anche più importanti della partenza di Ronaldo.Allegri, in queste interviste iniziali, non perde occasione per ricordare di avere un gruppo giovane al quale cercare di dare un’identità precisa.Quando si vuole rinnovare un organico , soprattutto largamente vittorioso come quello torinese, è più facile azzerare tutto il possibile e ricostruire daccapo, piuttosto che sperare di fare bingo col classico “ Pezzotto..”Curiosi di scoprire se al grandissimo stratega ed ottimo gestore, riuscirà nel più difficile dei mandati finora ricevuti , nella sua importante carriera.E, non lo diciamo solo per aver perso Ronaldo.Certo, la società gli ha mostrato grande fiducia riconoscendogli il contratto quadriennale, un’impegno decisamente lungo per i tempi che corrono.La possibilità di programmare a lunga scadenza, è certamente una garanzia importante per tornare nuovamente vincenti e superare le difficoltà che in genere presentano i ritorni, soprattutto dove si è già vinto.La Juve si augura che possa emulare il precedente di Lippi, ritornato sul luogo del delitto nel 2001 , dopo la parentesi poco fortunata all’Inter.Probabilmente, avrebbe avuto meno difficoltà mister Allegri, se la società a livello di comunicazione, fosse stata un po’ più esplicita, soprattutto sulla situazione finanziaria.Più chiarezza, avrebbe evitato le continue recriminazioni che il grande popolo juventino continua ad avere, reclamando un Vlahovic, piuttosto che un Icardi, per non parlare del sogno Haaland..Sarebbe bastato dire che le risorse per puntare a questi calciatori non ci sono, nonostante il grandissimo effetto benefico procurato sui conti dalla dismissione di Ronaldo.Difficile infatti pensare che Exor, la holding olandese controllata da Jhon Elkann, possa annualmente ripianare il passivo che genera la Juventus, iniettando sulle anemiche casse bianconere aumenti di capitale come quello appena sottoscritto pari a 400 milioni di euro.Capiamo anche che non sarebbe molto popolare dire : “ guardate è vero che la nostra famiglia coltiva questa passione da 100 anni, ma non sarebbe giusto chiederci di mettere a rischio le nostre aziende “Di una chiarezza del genere, avrebbe tratto vantaggio tutto l’ambiente, evitando il rischio che possa passare il messaggio che il management, capeggiato da Andrea Agnelli, non sia stato troppo avveduto nel programmare la stagione.Ai tifosi di quasi tutte le squadre, non giova guardare ai petrodollari Quatarioti del PSG, che può essere un modello buono solo per i fantacalcisti.Come non bastasse già il mercato fatto in entrata, si sono incredibilmente permessi di snobbare un’offerta da 200 milioni di euro per Mbappé, che tra 6 mesi può firmare a zero euro per il Real.La mossa temeraria, ha poco di gestione calcistica, e forse troppo di ostentazione di uno status di ricchezza.Quasi a voler rivendicare all’Occidente, la loro provenienza araba.

Francesca Arbotti