Vicenda Cotugno, Balducci: «Evidente abuso del diritto»

In merito alla querelle delle dimissioni dell’assessore Cotugno, poi rinominato in Giunta dal presidente Toma, per permettere l’approvazione di atti in prima commissione, è intervenuto Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle: «La “porta girevole” che ha usato l’assessore regionale Cotugno quando si è prima dimesso da assessore per garantire il voto al bilancio nella competente commissione consiliare per poi rientrare con la “rinomina”

del presidente Toma nella stessa giunta, potrebbe mettere in pericolo la legittimità dell’approvazione del bilancio regionale 2021 perché in contrasto con il principio di correttezza e buona fede. Infatti, l’azione dell’assessore Cotugno e quella del Presidente Toma sono espressione di un evidente abuso del diritto e, quindi, di una serie di azioni in contrasto con il canone costituzionale del dovere di solidarietà sociale ex art.2 Cost. (sono diverse le recenti decisioni della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che propendono per questa tesi).

Ma la domanda che poi viene spontanea e’: con il ritorno del consigliere Cefaratti la prima Commissione e’ ancora in grado di svolgere il proprio lavoro?

Chi approvera’ l’ assestamento del bilancio 2022 e ancor di piu’ il bilancio di previsione 2023?

Mi sembra perciò giusto – ha concluso Balducci – che debbano essere tutelati il buon diritto dei Cittadini molisani a vedere la pronuncia di atti del

governo regionale rispettosi delle regole

di correttezza e buona fede, o a farne dichiarare la radicale nullità,con tutte le conseguenze del caso.

Vediamo chi lo farà…»