Vicedirettore di banca accoltellato, giudizio abbreviato per l’imputato: il 27 aprile l’udienza

Vicedirettore della Banca Bcc di Gambatesa accoltellato: era stato inizialmente disposto per la giornata odierna (mercoledì 14 aprile ) il giudizio immediato per il dipendente della Bcc di Gambatesa che lo scorso 8 ottobre colpì con un’arma da taglio il direttore dell’istituto. L’imputato, nei termini concessi, ha però optato per il giudizio abbreviato, che si svolgerà il prossimo 27 aprile. La vicenda che ha scosso la piccola comunità di Gambatesa è accaduta l’8 ottobre del 2020. Verso le 17 il dipendente ha colpito più volte il vicedirettore dell’istituto (sul posto arrivarono immediatamente carabinieri e 118). Il vicedirettore, una volta trasportato al Cardarelli, fu anche sottoposto ad intervento chirurgico. L’accusa mossa nei confronti del dipendente è tentato omicidio. Il vicedirettore è difeso dall’avvocato Gianfederico Cecanese (nella foto in basso), il quale annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento che si svolgerà il prossimo 27 aprile presso il palazzo di Giustizia del capoluogo.

L’avvocato Gianfederico Cecanese