Vicedirettore della Banca Bcc di Gambatesa accoltellato, disposto il giudizio immediato

Tentato omicidio, chiesto (e disposto) il giudizio immediato per il dipendente della Bcc di Gambatesa che lo scorso 8 ottobre colpì con un’arma da taglio il direttore dell’istituto: udienza fissata per il 14 aprile. Il Pm ha ritenuto che ci fosse evidenza della prova della responsabilità e ha chiesto giudizio immediato. Il Gip ha disposto il giudizio immediato dinanzi al tribunale collegiale (niente udienza preliminare, si accederà direttamente al dibattimento). Ovviamente l’imputato potrà chiedere entro 15 giorni il giudizio abbreviato. L’avvocato Gianfederico Cecanese (nella foto in basso), legale della persona aggredita, ha già annunciato che si costituirà parte civile. I fatti nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2020 all’interno della banca BCC di Gambatesa quando un dipendente della banca colpì con un’arma da taglio il vicedirettore dell’istituto. L’uomo fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’avvocato Gianfederico Cecanese