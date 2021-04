Vicedirettore accoltellato, chiesta la perizia per il dipendente della Bcc di Gambatesa

È stata chiesta una perizia per il dipendente della Bcc di Gambatesa che a ottobre del 2020 colpì con un’arma da taglio il direttore dell’istituto di credito fortorino. Questo quanto stabilito nell’ultima udienza in tribunale. La perizia dovrebbe essere consegnata il 27 maggio. I fatti nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2020 all’interno della banca BCC di Gambatesa quando un dipendente della banca colpì con un’arma da taglio il vicedirettore dell’istituto. L’uomo fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Scattato l’allarme, sul posto arrivarono i carabinieri (che hanno svolto tutte le indagini del caso) e i soccorritori del 118. Il vicedirettore dopo le prime necessarie cure del caso fu trasportato d’urgenza presso il Cardarelli di Campobasso. La vittima dell’aggressione si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Gianfederico Cecanese (nella foto in basso).

L’avvocato Gianfederico Cecanese