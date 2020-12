Vibrano le paline della neve sul Matese, in arrivo i tecnici dell’Ingv per studiare lo strano fenomeno

E’ da ieri sera che, soprattutto sui social, non si parla d’altro. Dopo alcuni video diffusi da alcuni utenti che mostrano le paline che misurano la neve sul Matese che vibrano stranamente. Molte le ipotesi che circolano: dal campo magnetico ad un sisma. Come noto, però, i terremoti non sono prevedibili. Fatto sta che il fenomeno non è chiaro. Tanto che a giorni dovrebbero arrivare i tecnici dell’Ingv. Ci troviamo sul Matese, proprio al confine tra Molise e Campania, tra Bocca della Selva e Campitello Matese. Le paline sono interrate a sufficienza anche per permettere agli spartineve di non romperle e il vento, in quella zona, in queste ore è pressoché assente.

Di seguito l’aggiornamento riportato da MeteoinMolise di Alberto Bacchiani.

“Stamattina sopralluogo molto arrangiato ma almeno si ragiona su dati e non su ipotesi.

Si è misurato il campo magnetico ed è lo stesso misurato a Miralago, quindi nessuna anomalia (si è misurato con cellulare ed ha una certa attendibilità).

Nell’area non c’è odore di zolfo.

La vibrazione riguarda solo alcune paline (oggi 4 per l’esattezza e sono quelle sulla ex miniera di Bauxite).

C’era vento, anche se debole.

Una volta fermata la palina a mano ci sono voluti 3 minuti e mezzo finché tornasse a vibrare. La seconda volta invece ce ne sono voluti 10.

Quando siamo arrivati (alle 9 circa) le paline erano ferme. Dopo un’oretta abbondante hanno iniziato a vibrare e poi si sono fermate tutte verso le 11 circa.

A quanto pare verranno i tecnici INGV.

Aspettiamo ulteriori conferme senza fare ipotesi assurde.

I ragionamenti si fanno con dati alla mano, altrimenti sono chiacchiere.”