Vibonese-Campobasso, punti che pesano…in un orario insolito. Ancora assenze importanti per Cudini

A distanza di circa dieci anni il Campobasso torna in quel di Vibo Valentia, avversaria la Vibonese, per uno scontro salvezza che può avere un impatto significativo in ottica campionato. Il Lupo lo affronta in trasferta, ben conscio delle proprie possibilità e sognando un colpo esterno dalla duplice valenza: rilanciarsi riscoprendo la vittoria che manca proprio dall’ultima gioia di Torre del Greco a fine ottobre; dare un colpo ad una delle dirette concorrenti, anch’essa coinvolta nelle sabbie mobili, occupando l’ultima casella della classifica con un solo successo all’attivo. Se Sparta in qualche modo ‘piange’, Atene non ride…

Assenze e ritorni. Il fischio d’inizio di domani (con start insolito alle ore 12) sarà il momento in cui Mirko Cudini scioglierà definitivamente i dubbi di formazione. Non che per il tecnico ci sia abbondanza, complici gli infortuni, ma qualche soluzione possibile, soprattutto a centrocampo, lascia aperte le porte della riflessione. Le buone notizie si fermano al ritorno tra i convocati di Candellori, assente con Foggia e Francavilla, tornato ad allenarsi con continuità. Al pari di Persia, Bontà e Tenkorang – apparsi abbastanza brillanti nelle ultime uscite – si gioca una maglia da titolare. E c’è sempre la soluzione Ladu, che dopo aver pagato un comprensibile scotto dettato dalla lunga assenza, resta nei pensieri dell’allenatore rossoblù. Più obbligate le scelte negli altri reparti. In difesa, Menna è ancora out e Dalmazzi non ce l’ha fatta a recuperare: Magri-Sbardella sarà la coppia centrale in terra calabrese. Sulla corsia di sinistra Vanzan non ha convinto con il Francavilla: spazio a Pace.

Infine l’attacco, prolifico e sufficientemente ispirato dopo l’avvio di campionato a corrente alternata, in attesa del rientro di Di Francesco, slittato dopo i buoni segnali dei giorni scorsi. Toccherà ancora a Liguori-Rossetti-Vitali lanciare l’assalto alla retroguardia avversaria, perforata per ben 5 volte dal Foggia di Zeman domenica scorsa. le.lo.