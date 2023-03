Vibac, primo incontro al Ministero. Convocati anche Regione, comune di Termoli e Cosib

Mercoledì 29 marzo si terrà, presso il Ministero, il primo incontro per la vertenza VIbac. L’incontro si terrà dopo l’impegno assunto dal senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, che si era fatto carico di portare la questione su un tavolo di confronto nazionale. Un primo importante passo era arrivato dopo l’incontro avuto con Fausta Bergamotto, sottosegretario al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) che si era detta disponibile a trovare una soluzione. Ora è ufficialmente arrivata la convocazione, in prima battuta, della parte istituzionale: Regione Molise, Comune di Termoli e Cosib. “Parteciperò anche io -ha fatto sapere Della Porta- Sarà un primo ma importante momento di confronto, cui seguiranno altri, per arrivare in breve tempo ad una soluzione che tuteli i dipendenti dello stabilimento”. Una corsa contro il tempo per bloccare nel più breve tempo possibile la procedura di licenziamento collettivo che è stata avviata dalla Vibac e che vede a rischio 126 dei 142 lavoratori.