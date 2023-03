Vibac, convocato il confronto tra azienda e sindacati per scongiurare i licenziamenti di massa

Prima l’incontro con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che si terrà nella giornata di domani, giovedì 9 marzo e venerdì l’atteso confronto tra i sindacati e l’azienda.

C’è preoccupazione a Termoli per le sorti dello stabilimento Vibac dove l’azienda ha annunciato 126 licenziamenti su 142 posti di lavoro. Nella giornata di ieri, martedì 7 marzo, si è tenuto il coordinamento nazionale sindacale che riunisce le tre sigle confederali, ossia Filctem-Cgil, Uiltec e Femca-Cisl.

Un secondo passaggio, come annunciato, ci sarà domani con l’incontro con il sindaco Roberti per successivamente dare avvio alla trattativa e all’esame congiunto con la dirigenza aziendale che avverrà venerdì alle 15.30 in video conferenza.

Sotto la lente anche la richiesta di aprire un tavolo di confronto al Mimit, estesa anche alla Regione Molise oltre che al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.