«Viale Manzoni una vera discarica a cielo aperto» (FOTO)

CAMPOBASSO

L’inciviltà dei cittadini di Campobasso e di alcuni “furbetti” che dovrebbero servirsi della raccolta differenziata non conosce limiti. Il tratto di viale Manzoni che conduce a Ferrazzano è ormai diventato un luogo dove conferire di tutto. «A pesare – ci scrive un cittadino residente nella zona – oltre alla arretratezza e al basso livello di sviluppo sociale di alcuni individui che ancora non hanno compreso cosa significhi vivere in comunità, anche la totale assenza di controlli da parte degli organi preposti, in un’area che è stata completamente abbandonata al proprio destino (ormai da tempo immemore). E naturalmente la mancanza di qualsiasi forma di vigilanza – si legge ancora nella segnalazione – ha dato vita ad una anarchia diffusa e per questo, in quella porzione di territorio, ognuno si è sentito, negli ultimi anni, in diritto di poter fare ciò che voleva. E così viale Manzoni è stata trasformata in una autentica discarica a cielo aperto. Come si può notare dalle foto, senza alcuna vergogna, vengono sistematicamente abbandonate poltrone, televisori, materiale di arredo, elettrodomestici, valigie, copertoni, sedie, etc.

«Il 99,9% dei rifiuti presenti nei pressi dei quei cassonetti – testimoniano altri residenti ormai allo stremo – vengono abbandonati da chi non “dovrebbe” o potrebbe lasciarli in quel luogo ma vista la totale assenza di qualsiasi forma di vigilanza questa è ormai diventata una terra di nessuno».

In attesa che il problema venga risolto (si spera) con l’avvio della raccolta differenziata anche a Vazzieri, i cittadini, ormai esasperati, chiedono per questo maggiore attenzione per un territorio completamente trascurato. Una strada dove oltretutto le macchine sfrecciano anche a 100km/h (con un grande e costante pericolo per i residenti che quotidianamente la attraversano) vista l’assenza totale di sistemi efficaci che fungano da deterrente per l’alta velocità.