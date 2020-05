Viale Manzoni, discarica a cielo aperto

Continua l’abbandono indiscriminato di qualsiasi tipo di rifiuto

Lo spettacolo offerto ai cittadini di viale Manzoni nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti è inqualificabile. Per colpa di residenti incivili (e di attività che conferiscono ogni tipologia di rifiuti nei cassonetti) e dei furbetti della differenziata che continuano a recarsi in viale Manzoni la zona ormai è nel degrado più totale. Le immagini odierne (un vecchio tv, giochi per bambini, set da giardino etc) non lasciano del resto spazio a immaginazione o ricostruzioni fantasiose.