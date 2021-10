“Viaggio, scoperta e ricerca”, alla Petrone giornata di ricordo della prof Teresa D’Elisa

L’Istituto Comprensivo “I. Petrone” ha istituito in ricordo della maestra Teresa D’Elisa, scomparsa lo scorso gennaio, una giornata a tema, per promuovere un’idea di scuola che condivide principi educativi, finalità e percorsi significativi attraverso una progettualità comune.

La giornata scelta è il primo ottobre, data che coincide con il compleanno della compianta docente.

Ogni anno, in questa occasione, verrà proposto un tema, che sarà, non solo un momento di riflessione da parte degli alunni sullo spunto proposto ma, soprattutto, motivo di condivisione di percorsi comuni tra i vari ordini di scuola dell’Istituto, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza a quella Istituzione a cui la maestra Teresa ha dedicato la sua vita.

Quest’anno il tema proposto è stato “il viaggio”, inteso non solo nella sua accezione letterale ma anche e soprattutto, in senso simbolico, come “desiderio di scoperta e ricerca”.

Le attività programmate hanno permesso agli alunni di vivere esperienze significative e motivanti che, iniziate il primo ottobre, si sono protratte nei giorni a seguire, culminando nella realizzazione di un treno composto da diversi vagoni fatti con scatole di cartone, ognuno dei quali ha raccolto il contributo (cartelloni, disegni, poesie, lavoretti creativi e tanto altro) degli studenti delle varie classi e di tutti gli ordini dell’Istituto Petrone.

Svariate le interpretazioni attribuite al tema proposto, molteplici i linguaggi utilizzati ma unico il denominatore: l’idea di scuola come organo pulsante, che vive dell’entusiasmo di chi la abita ogni giorno e che, nel ricordo di una preziosa professionalità venuta troppo presto a mancare, ha saputo unire nella spontaneità d’espressione e nella forza creativa alunni dai 2 ai 14 anni.