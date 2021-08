Viaggio nel paesaggio spettrale della pineta di Campomario. Al via la conta dei danni

Distrutta la parte centrale del camping Marinelle. Danni anche ad uno stabilimento balneare. Il sindaco Silvestri: “Noi abbiamo il divieto di calpestio, ma lo stato di abbandono della pineta è una nota dolente”

A percorrerla a piedi vengono i brividi. Quello che una volta era un paradiso terrestre, il polmone verde del Basso Molise, adesso è ridotto ad un cumulo di alberi inceneriti. E’ la pineta di Campomarino come si presenta del day after il maxi incendio che ha devastato il Basso Molise. Vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine, associazioni di volontariato ma anche privati cittadini hanno impiegato cuore e anima ne lottare contro le fiamme ma alla fine il fuoco ha vinto e ha distrutto tutto. Che dietro ci possa essere anche la mano dell’uomo è una ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine. Quello che resta adesso è il dolore per i danni incalcolabili all’ecosistema ambientale e la catastrofe naturale che ne ha determinato. Chi ha avuto il coraggio di percorrerla a piedi si è trovato di fronte ad un panorama che sarà difficile da dimenticare.

Campomarino è sicuramente il paese che paga il prezzo più caro dell’emergenza incendi che nella giornata di ieri, 1 agosto, ha interessato tutto il Basso Molise. Accanto alla pineta andata distrutta, un patrimonio naturale che aveva impiegato più di 40 anni per essere realizzato, è andata distrutta la parte centrale del camping Marinelle, e danni ingenti si sono avuti anche ad uno stabilimento balneare. “Stiamo cercando di quantificare i danni ai privati che pure sono stati ingenti – ha affermato il sindaco Pierdonato Silvestri – non possiamo che pensare che ci sia la mano dell’uomo dietro a tutto questo”, ha proseguito il primo cittadino che, però, non può non sottolineare un altro passaggio relativo allo stato di manutenzione della pineta che è affidata alla Regione Molise che non ha mai completato l’iter di affidamento della pineta al Comune di Campomarino. “Noi abbiamo il divieto di calpestio, il che significa che neanche il sindaco può fare nulla – ha sottolineato Silvestri – lo stato di abbandono della pineta è una nota dolente. La pineta insiste sul territorio di Campomarino eppure il Comune non può fare nulla. Siamo con le mani legate rispetto alla manutenzione che forse avrebbe potuto evitare quello che è successo”.

L’incendio ha rischiato di attaccare anche la zona del porticciolo turistico, come dimostrano le foto che immortalano le lunghe lingue di fuoco a pochi passi dalla struttura turistica di Campomarino, anche questa in evidente stato di abbandono da anni. Come detto ad avere la peggio è stata la parte centrale del camping Marinelle con le case e tutti gli elettrodomestici che sono stati inceneriti dalla furia del fuoco sospinto dal vento. I danni non sono ancora stati calcolati ma in ogni caso sono ingenti.

Il sospetto è che si possa essere trattato di un incendio doloso e che, quindi, alla base possa esserci la mano dell’uomo. Tanto che gli inquirenti hanno avviato anche delle indagini a caccia di eventuali inneschi alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche una larga porzione della flora e della fauna della pineta anche in questo caso per un danno all’ecosistema che è davvero inestimabile.