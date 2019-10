Viaggio in piedi sulla Roma-Campobasso, l’indignazione dei passeggeri

Ennesima giornata nera per i treni in partenza dalla Capitale e diretti in Molise

ISERNIA. «Sulla tratta Roma-Campobasso il viaggio in piedi è assicurato»! I disagi non hanno intaccato l’umorismo di un passeggero che, come la maggior parte dei fine settimana, anche oggi ha dovuto fare i conti con l’ennesima giornata da “bollino rosso”, anzi nero, per i treni in partenza dalla Capitale e diretti nella nostra regione. La foto, scattata nel treno partito da Roma nel primo pomeriggio, testimonia come i poveri pendolari siano stati costretti a farsi l’intero viaggio in piedi, tra un vagone e l’altro. Immancabile la fermata per problemi tecnici in mezzo al nulla. Tutto questo mentre le tariffe continuano ad aumentare. «Dopo tutto questo tempo non ci sono cambiamenti: partenza dal binario 20bis, viaggio in piedi assicurato e sosta in mezzo al nulla dopo nemmeno dieci minuti di viaggio. L’unica cosa che è cambiata è il prezzo del biglietto: di ben due euro rispetto a cinque/sei anni anni fa», fa sapere il viaggiatore che oggi, dopo un lungo periodo, ha deciso di provare nuovamente un’emozione forte: raggiungere il Molise in treno!