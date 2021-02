Viaggio cancellato per Covid, in attesa del rimborso da quasi un anno

Hanno presentato una richiesta di rimborso spese per un viaggio mai effettuato e cancellato a causa del Covid. Ma ad oggi ancora nulla. La disavventura è accaduta a una coppia del capoluogo di regione. Lo scorso 12 febbraio 2020 hanno prenotato un viaggio da Termoli a Ferrara (andata e ritorno) per un totale di 186,80 euro. Il 27 marzo il treno, causa Covid, viene cancellato. Pochi giorni dopo, per la precisione il 1 aprile la coppia presenta domanda di rimborso. A distanza di mesi, il 29 luglio, viene inviata un’altra mail con la quale si chiede il rimborso. Il 6 agosto Trenitalia conferma di aver ricevuto mail ma a causa della mole di domande, la stessa sarà evasa con tempi superiori anche a 90 giorni. Il 19 novembre 2020 la coppia presenta un reclamo. Ad oggi, 16 febbraio, ancora nessun rimborso è stato corrisposto.