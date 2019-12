Viaggiatori ammassati sul Roma-Campobasso, la storia si ripete

La storia si ripete. Puntuale come un orologio svizzero. Ad ogni ponte per le festività, i molisani che rientrano dalla Capitale sono costretti a viaggiare in condizioni disumane, ammassati come sardine. Vagoni strapieni e passeggeri costretti all’ennesimo viaggio della speranza. Quelle che vedete in foto (foto pagina Fb binario 20bis) sono le condizioni di partenza del regionale 22195 Roma Termini-Campobasso delle 14.35 di oggi. E nei prossimi giorni sarà anche peggio.