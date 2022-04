Viaggiare tra le stelle: al Boccardi inaugura un laboratorio all’avanguardia

Sarà inaugurato sabato 30 aprile alle ore 10 il Planetario dell’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli. Si tratta di un laboratorio all’avanguardia, unico nel suo genere nelle istituzioni scolastiche molisane, che consente di scrutare il cielo e compiere un vero e proprio viaggio “tra le stelle”.

Il Dirigente del Boccardi, professoressa Concetta Cimmino, spiega il senso dell’iniziativa.

“L’ambizione del Boccardi Tiberio è diventare una Scuola Aperta: una scuola aperta e condivisa non solo agli studenti e alle famiglie, ma anche alla cittadinanza, divenendo, di fatto, comune e potenziale civico per la comunità. La nostra scuola – continua – nella sua naturale evoluzione tende ad allargare le proprie canoniche frontiere di gestione avviando un processo decisionale inclusivo anche in grado di coinvolgere genitori e territorio”.

In virtù di questo, dal 2 maggio il Planetario potrà essere visitato prenotando sul sito dell’Istituto Boccardi Tiberio.

Il programma della giornata del 30 aprile è molto ricco. Alla presenza delle autorità, ci sarà il “taglio del nastro” in mattinata.

Durante il pomeriggio, tutti potranno partecipare alle “lectio” che si terranno presso il Planetario.

Inoltre, in collaborazione con l’Adram (Associazione di Divulgazione e Ricerca Astronomica Molisana), si osserverà tramite telescopi il Sole, con le sue macchie solari, e verrà allestita la mostra fotografica itinerante “Oltre l’infinito”. Per la giornata del 30, al fine di favorire l’ordinato accesso al Planetario nel rispetto del protocollo anti Covid, la partecipazione avverrà nelle seguenti fasce orarie: alle ore 16, prima lectio e osservazione; alle ore 16.45, seconda lectio e osservazione e infine terzo spettacolo alle ore 17.30.