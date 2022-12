Viaggiare in Molise: i luoghi più affascinanti e meno conosciuti

Nel momento in cui si pensa di organizzare un viaggio in Italia, capita spesso, probabilmente anche per via della sua natura, per buona parte montuosa e decisamente poco affollata, di non optare per il Molise come prima scelta. Ebbene, si tratta di un grave errore, dal momento che ci si perde dei luoghi decisamente particolari, che spesso e volentieri non sono presenti nelle più battute rotte turistiche.

Al giorno d’oggi, tra le altre cose, anche la tecnologia viene in nostro aiuto in tal senso. Se è vero che al giorno d’oggi tanti settori sono stati rivoluzionati dall’evoluzione digitale, come quello dell’intrattenimento e delle scommesse sportive better, anche il turismo oggi è cambiato per questo motivo. Andare alla ricerca di itinerari differenti rispetto a quelli più conosciuti e battuti è molto più semplice e, anche con questi strumenti, individuare i luoghi meno conosciuti in Molise per organizzare un bel viaggio è decisamente più alla portata di tutti.

Alla scoperta dei tratturi

Se volete visitare il Molise lasciando perdere i soliti itinerari convenzionali, la cosa migliore da fare è quella di battere i tratturi. Stiamo facendo riferimento a dei meravigliosi sentieri erbesi che, tantissimi anni fa, venivano impiegati molto di frequente da parte dei pastori per affrontare le migrazioni stagionali del bestiame.

Una vera e propria transumanza, che si verifica snodandosi lungo le varie montagne abruzzesi fino ad arrivare alle pianure della Puglia, passando proprio dal Molise. Se affrontare al giorno d’oggi questi sentieri vuol dire senz’altro ammirare quella che era un tempo la vita dei contadini, al tempo stesso vuol dire poter affrontare delle escursioni per scoprire colline, campi e tutte le bellezze, non solo naturali, ma anche archeologiche, della regione.

Riserva di Montedimezzo

Uno dei punti di forza del Molise è sicuramente quello di avere un patrimonio ambientale che ha ben pochi eguali. Anche grazie senza dubbio alla tutela garantita da varie norme di legge, che hanno previsto ad esempio la creazione di svariate riserve naturali per garantire una migliore protezione sia alla flora che alla fauna.

Ebbene, c’è una Riserva che vale assolutamente la pena visitare, anche se non è molto conosciuta, ovvero quella di Montedimezzo, che si trova proprio sull’Appennino Molisano e offre degli scorci paesaggistici meravigliosi. Questa Riserva, patrimonio UNESCO, ha la caratteristica di estendersi per almeno trecento ettari, ricoperti da fitti boschi, in cui ci sono solamente pace e silenzio, con una biodiversità davvero invidiabile.

Da notare come questa spettacolare Riserva si possa esplorare tramite una serie di escursioni che, spesso e volentieri, rappresentano un’ottima soluzione anche per la famiglia. Infatti, ci sono tanti ottimi e pratici sentieri attrezzati, come nel caso del percorso Colle San Biagio e il percorso del Faione, che percorrono in lungo e in largo il bosco della Riserva.

Il santuario di Castelpetroso

Ecco un altro di quei borghi di origine medievale che riescono a catturare l’attenzione di qualsiasi turista, grazie a un fascino che non risente affatto dello scorrere del tempo. Il Santuario di Castelpetroso è un vero e proprio borgo medievale che si trova in provincia di Isernia e, al suo interno, comprende quello che è diventato in men che non si dica uno dei luoghi di culto di spicco di tutta la Regione. Questo borgo è davvero molto piccolo ed è incastonato tra le montagne. Ebbene, verso la fine dell’Ottocento, la Vergine Maria fece la sua apparizione miracolosa a due pastorelli del luogo. Da quel momento in avanti, ecco che in quelle zone venne costruito un meraviglioso santuario, caratterizzato da uno stile artistico tipicamente neo-gotico, che affascina non solo decine e decine di fedeli, ma chiaramente anche ogni altro tipo di visitatore.