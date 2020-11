Viadotto Sente, firmata la convenzione tra Anas e Provincia

Firmata questa mattina in via Berta la convenzione tra Provincia di Isernia ed Anas per la progettazione degli interventi di rimessa in servizio del viadotto Sente, tra Molise e Abruzzo, chiuso al traffico dal 2018. Si tratta di due milioni affidati all’Anas che curerà il progetto di recupero dell’infrastruttura. Il costo previsto per riaprire al traffico il Sente è di 24 milioni. Nella foto la firma e nei video l’intervento del presidente della Provincia, Alfredo Ricci e del dirigente Anas Matteo Casiglioni.