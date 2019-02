Viadotto Sente, arriva la lettera

AGNONE

Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel dell’incertezza sulla tormentata vicenda del viadotto Sente. È Mike Matticoli, assessore ai lavori pubblici della Provincia che dà la tanto sospirata notizia: «Solo ieri, alle ore 13,36, è arrivata la famosa mail pec dal Ministero, quella di cui parlava l’onorevole Grippa, che ci invita a prendere contatti per la stipula della convenzione. Abbiamo preso immediatamente contatto con gli uffici del Ministero dei Trasporti, ma il responsabile del procedimento non era in sede, quindi questa mattina ci hanno assicurato che ci contatteranno per andare a stipulare questa benedetta convenzione».

È questo il contenuto della comunicazione fatta agli organi di stampa dal consigliere provinciale delegato ai lavori pubblici, Mike Matticoli, che aggiorna tempestivamente l’opinione pubblica in merito alla vicenda del “giallo” della comunicazione cui faceva riferimento l’onorevole Carmela Grippa nel corso dell’incontro pubblico, nei giorni scorsi, a Castiglione Messer Marino. La nota mostrata dalla Grippa era del 31 gennaio, mentre la pec in Provincia è arrivata solo oggi. Per farla partire dal Mit ci hanno messo ben cinque giorni.

«Abbiamo parlato precisamente con l’ingegner Chiara Barile del Ministero, – continua il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Isernia – e abbiamo preso accordi: ci metterà a disposizione altri due ingegneri del Ministero che seguiranno la pratica. E a strettissimo giro andiamo a Roma a firmare la convenzione. Il tutto, va sottolineato, come io ho sempre sostenuto: questa è la procedura corretta da seguire, esattamente come io l’avevo descritta».