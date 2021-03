Viadotto Bovara, il sindaco di Bonefro replica alla Provincia: «Valuterò azioni legali»

Non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco di Bonefro, Giovanni Montagano, sulla viabilità nelCratere. “Non credevo ai miei occhi quando ho letto quest’articolo. La Provincia di Campobasso, dopo anni di negligenza e imperdonabile ritardo, circa due mesi fa ha trasmesso al Comune di Bonefro un progetto incompleto. Era privo, infatti, di uno degli elementi più importanti: il cd. “parere idrogeologico”, fondamentale visto che si tratta di un intervento per sistemare una frana. Evidentemente, in tutti questi anni impiegati per preparare il progetto, non hanno avuto il tempo di richiederlo.

Pertanto, dopo aver ricevuto in Comune gli elaborati progettuali da parte della Provincia, prontamente abbiamo richiesto il necessario parere alla Regione Molise. Siamo ancora in attesa di riceverlo, per poter poi rilasciare il titolo abilitativo.

Questo articolo, dunque, è di una scorrettezza istituzionale senza pari, perché vuol far passare una inadempienza della Provincia di Campobasso per un colpevole ritardo del Comune di Bonefro.

Sto valutando le azioni legali da intraprendere per tutelare l’immagine dell’Ente che rappresento, oltre che la mia, anche al fine di perseguire le gravi omissioni protrattesi in questi anni da parte della Provincia di Campobasso, perché non è possibile leggere sul giornale simili accuse da parte di chi farebbe meglio a tacere”.