Viabilità. «Un incontro? Nei prossimi mesi», la risposta di Toninelli indispettisce Niro

Scoppia la polemica tra l’assessore ai trasporti Vincenzo Niro e il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli. Da circa due mesi, infatti, l’esponente dell’esecutivo regionale, insieme ai colleghi di Via Genova, aveva scritto una lettera al ministero per un incontro urgente, sollecitando interventi sulla disastrata viabilità regionale. Dopo due mesi di attesa oggi la risposta da parte del ministro che, affermando di essere consapevole del problema, ha annunciato che l’incontro si terrà nei prossimi mesi. «Mi sarebbe bastato che avessero scritto settimane – ha replicato l’assessore – non mi pare che il ministro Toninelli si stia comportando come un servitore dello Stato. La Regione e i cittadini si sentono offesi da questa risposta.»

Ma sulla sicurezza della viabilità molisana Toninelli, nell’ultimo question time alla Camera, ha risposto all’interrogazione presentata dalla deputata pentastellata, Rosalba Testamento. «Il Ministro Danilo Toninelli, in risposta alla mia interrogazione – ha dichiarato la parlamentare molisana – mi ha informata del ripristino della sicurezza nelle gallerie della Strada Statale 158 Valle del Volturno, confermando che l’illuminazione attualmente è funzionante e che è attiva da parte di Anas un’attività di costante monitoraggio.» L’interrogazione mossa ad agosto dalla deputata richiedeva un intervento della massima urgenza su quel tratto di gallerie che era stato scenario di numerosi incidenti anche mortali.