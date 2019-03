Viabilità, ripristino strade: il plauso del Comitato San Giovannello all’amministrazione

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Ci siamo occupati in diverse occasioni delle richieste di residenti e commercianti della zona industriale del capoluogo di regione preoccupati per la pericolosità del tratto stradale che va dalla rotonda di San Giovannello ai centri commerciali. Il Comitato di quartiere San Giovannello ha denunciato più volte i rischi derivanti dall’ammaloramento del manto stradale, nonché dalla mancanza di segnaletica e dall’inciviltà di alcuni automobilisti. Adesso, alla luce dell’avvio dei lavori di ripristino del manto stradale nella zona, interviene il presidente del Comitato San Giovannello, Maurizio Luzzi. «Si esprime soddisfazione e riconoscimento nei confronti dell’amministrazione Battista per l’avvio dei lavori sul tratto stradale della ex SS 87 zona San Giovannello-centri commerciali. Interventi che in più occasioni sono stati richiesti e sollecitati dall’associazione di quartiere San Giovannello, portavoce delle istanze dei cittadini e degli imprenditori della zona che chiedevano la sistemazione e la messa in sicurezza del tratto stradale. I lavori riguardano una importante e strategica zona che risulta essere sempre più nevralgica per la vita economica, sociale e di collegamento tra il centro cittadino e la zona industriale. Ribadendo la soddisfazione per quanto fatto si suggerisce di dare alla zona una nomenclatura stradale per poter identificare le varie zone nel modo migliore», chiude Luzzi.