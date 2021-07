Viabilità nell’area del cratere: Roberti annuncia nuovi interventi

Il Presidente della Provincia Francesco ROBERTI annuncia importanti novità che riguardano la viabilità dell’area del cratere del sisma dell’ottobre 2002: – il cantiere di un ulteriore tratto del collegamento tra la S.S. 647 F.V. Biferno e la S.S. 87, di circa 2km, compreso tra il bivio di Provvidenti e la Stazione FF.SS. di Bonefro, sta progredendo velocemente: sono state realizzate le principali lavorazioni, tra cui le pavimentazioni e, a breve, sarà completato e aperto al traffico; l’opera è finanziata con fondi regionali ammontanti a €1.000.000,00; – con la determinazione dirigenziale n°1065 del 30/06/2021, è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara d’appalto per la messa in sicurezza della S.P. 159, nel tratto che va dalla Stazione FF.SS. di Bonefro e la Z.I. di Bonefro, che comprende il “Viadotto Bovara” interessato da un grave dissesto; l’opera è finanziata con fondi regionali FSC 2014/2020, per l’ammontare di €2.350.000,00. Si tratta di lavori che migliorano la percorribilità di importanti tratti delle arterie stradali dell’entroterra, che costituiscono altresì valide alternative alla F.V. Biferno interessata da cantieri, restringimenti di carreggiata e da semafori. Il Presidente esprime soddisfazione per avere tenuto fede alle promesse fatte, imprimendo una accelerazione alle procedure tecniche e amministrative riguardanti le due opere, da tempo attese e fortemente volute dai cittadini e dagli Amministratori locali. I risultati raggiunti sono frutto di un rapporto sinergico tra le Istituzioni interessate e, di questo, ringrazia il Presidente della Regione TOMA, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture NIRO, nonché i Consiglieri Provinciali e i Sindaci dell’area.