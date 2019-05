Viabilità, messa in sicurezza Sp 40 e Sp 166

REDAZIONE

Giungono buone nuove per quanto concerne la viabilità interna, in particolar modo quella che attraversa l’area del cratere. La Provincia di Campobasso infatti, in esecuzione alla determina dirigenziale n. 719 del 2019, intende appaltare a mezzo di procedura aperta i lavori di messa in sicurezza della S.p. 40 “Adriatica”, nel tratto compreso tra Colletorto e San Giuliano di Puglia, e la S.p. 166 dei Tre Titoli, tra Santa Croce di Magliano e Bonefro.