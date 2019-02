Viabilità, la situazione degli interventi in territorio di Bonefro

La Provincia di Campobasso ha fornito riscontro alla recente richiesta del sindaco di Bonefro, inerente la viabilità provinciale del nostro territorio, fornendo importanti aggiornamenti sullo stato di avanzamento nell’attuazione degli interventi finanziati con i fondi FSC 2014/2020 della Regione Molise, come da riepilogo seguente:

• S.P. 63 “Cerrosecco”, tratto tra Bonefro (presso cimitero) e Santa Croce di Magliano, finanziamento di € 250.000,00: è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara l’appalto per l’affidamento dei lavori;

• S.P. 159 all’altezza del Viadotto Bovara, finanziamento di € 2.350.000,00: è in corso la nuova gara per l’affidamento delle indagini geognostiche, dopo che la prima gara eseguita è stata annullata a causa di un contenzioso;

• S.P. 166 “dei Tre Titoli”, tratto da Bonefro a Santa Croce di Magliano, finanziamento di € 700.000,00: è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori;

• S.P. 166 “dei Tre Titoli”, dissesto del ponte in prossimità dell’abitato di Bonefro, finanziamento di € 100.000,00; è stato approvato il disciplinare di concessione del finanziamento e deve essere approvato il progetto, già redatto, ed indetta la gara d’appalto.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Bonefro continueranno nell’attività volta a rappresentare le necessità di una rapida ed efficace risoluzione dei problemi e delle criticità inerenti la viabilità locale. Seguiranno aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi.