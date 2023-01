Viabilità, la Provincia di Isernia assegna lavori per oltre tre milioni

Nelle scorse settimane sono stati appaltati dalla Provincia di Isernia importanti interventi per il miglioramento della viabilità in Alto Molise.

Un primo intervento è finalizzato alla messa in sicurezza e alla riqualificazione delle strade provinciali 86 Istonia e 78 Aquilonia, nel tratto da Pescolanciano ad Agnone, e si concretizza nel rinnovo e nel miglioramento del piano viabile. L’importo complessivo, finanziato dalla Regione Molise, è pari ad €1.243.277,10, di cui € 979.569,49 per lavori. L’inizio effettivo dei lavori è programmato per la prossima

primavera.

Il secondo intervento di sistemazione e ammodernamento riguarda la strada provinciale Istonio Sangrina e diramazioni, vale a dire la strada che collega l’abitato di Capracotta alla SP 88 Sangrina e che permette il collegamento con la 652 Fondo Valle Sangro. Si tratta, anche in questo caso, di un finanziamento della Regione Molise di € 2.000.000, di cui € 1.474.534 per lavori.