Viabilità, la protesta dei cittadini di Bagnoli del Trigno in onda ad “Agorà”

REDAZIONE

ISERNIA

Hanno sventolato le loro tessere elettorali davanti alle telecamere di “Agorà”, programma televisivo in onda sui Rai Tre questa mattina. Tanti i cittadini di Bagnoli del Trigno, compresi anche molti amministratori dei paesi limitrofi, che stamane si sono dati appuntamento in località Sprontasino, per far sentire la loro voce ed evitare l’isolamento del centro in provincia, a causa di diverse frane che insistono le strade della zona. A prendere per primo la parola durante la trasmissione Franco Mastrodonato, portavoce del comitato di protesta. «Dispiace anche a noi non esercitare un diritto civile e non partecipare a una competizione elettorale che è importante, come le prossime elezioni europee. Ma siamo esasperati. È una condizione che ormai va avanti da anni. Tutto il territorio è in dissesto idrogeologico, ci sono frane a non finire: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la chiusura di Sprontasino, che rappresenta l’accesso a una delle maggiori arterie (la Statale 650 – Trignina) della regione.

L’inviata della nota trasmissione è rimasta meravigliata dalla bellezza del borgo, a forte vocazione turistica e che sta vivendo un periodo di sviluppo economico. Motivo per cui sono stati ascoltati anche il receptionist di una struttura ricettiva e il titolare di un’azienda di lavorazione carni. «Abbiamo delle difficoltà oggettive – ha dichiarato quest’ultimo – per il transito delle merci. Mi sento di rappresentare tutte le partite iva di Bagnoli del Trigno, siamo circa 300 e che lamentano questa situazione che è in essere da diversi mesi».

«Sono un pendolare – ha dichiarato, invece, il receptionist – e da sei anni vengo a Bagnoli. Ad ogni intemperia c’è un problema. Adesso, però, sono addirittura costretto a passare per la variante, ossia la vecchia strada che passa sotto al viadotto della Trignina da dove cadono calcinacci». Pochi giorni fa un pezzo di cemento ha letteralmente sfondato il vetro di una macchina che stava transitando sull’arteria. La stessa, inviata, in effetti, ha sottolineato come anche questa strada alternativa, seppur praticabile secondo Anas, sia parzialmente inagibile perché interessata da un altro smottamento.

«Questo avviene quando vengono utilizzati male i soldi dei cittadini» ha dichiarato in merito Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia ed ex presidente della Provincia di Cremona, ospite in studio. A rincarare la dose Laura Ferrara, europarlamentare ed esponente nazionale dei Cinque Stelle: «Salini autocertifica la sconfitta della propria parte politica, perché a governare la Regione è il centrodestra. In Molise si trova in una situazione di grande difficoltà per quel che concerne i dissesti idrogeologici. Il governo ha stanziato 10 milioni per il Molise. Ma purtroppo nella legge di bilancio regionale, il centrodestra non ha stanziato un euro per le aree interne. I consiglieri regionali dei Cinque Stelle hanno presentato questa mattina un’interrogazione urgente per risolvere il problema».

A rispondere allo studio Franco Mastrodonato: «La querelle politica non ci interessa. Noi siamo cittadini che dobbiamo vivere quotidianamente con le difficoltà di questo territorio. Non si tratta di centrodestra, centrosinistra o grillini. Dobbiamo pensare ai nostri nipoti e alle generazioni future. Noi vogliamo andare a votare, ma siete voi politici che ci mettete nelle condizioni di non farlo. È una vergogna.

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche il sindaco di Bagnoli, Angelo Camele, tirato in ballo dagli ospiti: «Sono esasperato. Da anni rappresentiamo queste problema nelle sedi ufficiali: Provincia e Regione, ma continuano a ribadire che i soldi non ci sono. Io ho chiesto anche a questa amministrazione regionale, in cui io mi riconosco, di inserire nel nuovo bilancio dei fondi per rimetterci nelle condizioni di poter vivere in questo territorio. Ma nulla». Il programma televisivo ha anche preso contatti con la Provincia: dall’ente di via Berta hanno fatto sapere di essere vicini ai cittadini ma che non sono in condizioni di poter risolvere il problema, considerato il depauperamento subito.

«I soldi in realtà c’erano. Nella legge di bilancio che è stata approvata a maggio dal Molise su 154 milioni di euro, soltanto 20 erano a spesa non vincolata, di questi 11 sono per le spese di mandato, ossia per gli stipendi, ossia per stipendi e vitalizi».

«Il problema è la selezione della classe politica. Però anche i cittadini non possono sempre scaricare sulla politica, quando votano devono anche pensarci», ha chiosato Antonella Mascali, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Intanto ieri sera, in una riunione molto affollata è stato deciso: la prossima forma di protesta sarà l’occupazione della Trignina.