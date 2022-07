Viabilità, Civitacampomarano ottiene finanziamento da 1 milione e mezzo di euro

Per la realizzazione del percorso alternativo al tratto urbano della ex S.P. 163 oggi S.S. 157

Il comune di Civitacampomarano ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione del percorso alternativo al tratto urbano della ex S.P. 163 oggi S.S. 157 per un importo complessivo 1.500.000,00 di euro.

E’ lo stesso sindaco Paolo Manuele a renderlo noto, precisando che: “a seguito della Determina n. 158 del 07.07.2022 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise con cui è stato concesso il finanziamento alla realizzazione dell’opera, la Giunta Comunale con Delibera n. 63 del 13.07.2022 ha approvato il disciplinare di concessione. Adesso si procederà all’iter di gara per appaltare i lavori”.