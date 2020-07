Via XXIV Maggio come il nuovo Bronx. E’ questa la segnalazione che arriva da un nostro lettore che ha scattato le foto dei danni nella strada di Campobasso dopo un nuovo sabato sera “folle”. La segnalazione parla chiaro: «orde di giovani ubriachi che risalgono il centro e oltre ad urlare e fare casino fino all’alba fanno anche danni. Per fortuna questa volta non se la sono presa con le auto, come altre volte…». Una situazione evidentemente al collasso. La speranza dei residenti è che possano aumentare i controlli contro questi atti vandalici.

«Via XXIV Maggio il nuovo Bronx», danni dopo l’ennesimo sabato “folle” Indietro 1 di 7 Avanti