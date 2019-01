Via Venezia come una groviera, Sbrocca: “A breve i lavori”

REDAZIONE TERMOLI

Ho letto le reazioni all’articolo di via Venezia e l’ambulanza rimasta bloccata. È noto da tempo il disagio dei residenti di via Venezia come quello dei tanti termolesi che vivono in alcune strade di lottizzazione. Si tratta, come tutti sanno, di strade dove negli anni passati, è stato permesso agli imprenditori, di costruire case e palazzi ma senza fare o facendo malissimo, le opere di urbanizzazione come illuminazione, marciapiedi e manto stradale e per tale ragione il Comune non ha mai potuto acquisirle.

La nostra amministrazione, invece, per la prima volta nella storia del Comune di Termoli, per risolvere il problema e per far sì che alcune strade di lottizzazione potessero diventare sicure, ha percorso un complicatissimo iter che consentirà la messa in sicurezza delle stesse .

Nessuno prima lo ha mai fatto.

Siamo anche l’amministrazione che ha fatto più chilometri di asfalti a Termoli negli ultimi 30 anni: da via Corsica a via Pertini, da via Firenze a via Asia, via Volturno, via Stati Uniti, via America, via del Molinello e tante altre. Adesso stanno iniziando i lavori in via delle Tamerici e via dei Pruni dove i residenti aspettavano da anni il manto stradale e l’illuminazione, e si sta lavorando a Rio Vivo per mettere in sicurezza e rallentare la velocità degli automobilisti che troppe volte in quella zona ha mietuto vittime. A Rio Vivo abbiamo lavorato a stretto contatto con i residenti come Tiziana Porreca che finalmente si sentono un po’ più sicuri. Quello che vi dico è che si lavora ogni giorno per Termoli e per trovare soluzioni definitive e certe per i cittadini. A breve anche via Udine, via Venezia, via Lissa, via Po e via dei Mandorli e i residenti avranno una strada percorribile e la dignità che meritano.