Via un esterno tra Vitali e Di Francesco, in arrivo Merkaj: Campobasso e Foggia trattano lo scambio (SONDAGGIO)

Vitali (o Di Francesco) da Zeman, Olger Merkaj alla corte di Cudini. Campobasso e Foggia continuano a trattare incessantemente lo scambio, riportato ieri, che andrebbe a muovere il mercato di gennaio, fin qui privo di squilli. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, se saranno presenti conguagli o se ci si muoverà sull’idea dei prestiti secchi. Sta di fatto che, uno degli esterni, sarebbe in procinto di trasferirsi in Puglia, consentendo l’arrivo di un giocatore duttile in fase offensiva. Quello dell’avanti albanese è un profilo da valutare e scoprire: reduce dai 18 gol dello scorso anno in serie D al Bra, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere del boemo in terza serie. Solo due i centri stagionali, impiegato talvolta da esterno e, secondo le sue caratteristiche di base, in diverse circostanze da ‘numero 9’ di movimento.

Che sia il recente cambio di modulo la ragione ad aver spinto la dirigenza ad andare in questa direzione? Dopo il passaggio al 3-5-2, gli esterni offensivi abbondano. Spesso inutilizzato, Pablo Vitali è finito man mano indietro nelle gerarchie del tecnico, che ha preferito affiancare Parigi a Rossetti. Lui, così come Emmausso, non sembrava più prioritario nelle scelte iniziali, mentre a Merkaj – 24 anni – sarebbe affidato il compito di interpretare entrambi i sistemi di gioco. Diverso il discorso di Di Francesco, sul quale incide anche l’Ascoli secondo radiomercato: buono l’impatto stagionale, poi sono arrivati gli infortuni a pregiudicare quella che appariva come una naturale ascesa. Ora che è recuperato, giocherà ancora in rossoblù?

Interrogativi che saranno sciolti nelle prossime ore, al termine di un nuovo colloquio decisivo tra le società. Sarebbero esclusi, al momento, annunci ufficiali in giornata. Restano da definire ancora troppi dettagli per poter parlare di trattativa conclusa. Pur tuttavia, i tifosi, che aspettano con ansia crescente qualche colpo in entrata, non sembrano entusiasti dello scambio in essere tutto offensivo con il Foggia.