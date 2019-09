Via Udine e la commissione “saltata”, «tanto rumore per nulla»

Parla il presidente Bruno Fraraccio: «Ripristiniamo la verità dei fatti»

Dopo la polemica innescata sui social e la grande eco mediatica delle accuse che sono state lanciate dalla minoranza è il presidente dellla Commissione Lavori pubblici di Termoli, Bruno Fraraccio, a dire la sua su quello che è accaduto nel corso dell’ultima commissione durante la quale si sarebbe dovuto tenere un sopralluogo presso via Udine per discutere dei rallentamenti ai lavori di messa in sicurezza della strada. Obiettivo di Fraraccio, quindi, è quello di «ripristinare la verità dei fatti e respingere al mittente ogni espressione denigratoria usata nei miei confronti. Innanzitutto deve evidenziarsi che, come risulta dalla formale convocazione della Commissione, la seduta del 13.09.2019 è stata convocata “presso la sala consiliare” con il seguente ordine del giorno: “sopralluogo cantiere via Udine”, “varie ed eventuali”. Il che significa che la seduta si svolge (come si è regolarmente svolta) presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli e che l’argomento da discutere è (come è stato) il sopralluogo del cantiere di via Udine, evidentemente da decidere. A riprova di tale realtà, sta il fatto che il sottoscritto Presidente della IV Commissione, unico organo amministrativo competente per regolamento a contattare o meno la ditta esecutrice dei lavori e/o i rappresentanti del comitato di Via Udine per l’eventuale sopralluogo della Commissione sul posto, non ha contattato nessuno dei suindicati soggetti proprio perché se ne doveva prima discutere in Comune con il tecnico incaricato, cosa che è regolarmente avvenuta. Ciò posto, la circostanza che altri soggetti, diversi dal Presidente della IV Commissione e/o dai componenti la stessa, abbiano di loro iniziativa contattato il Comitato di Via Udine e/o l’impresa per lo svolgimento di un sopralluogo per il giorno 13 settembre creando così una erronea aspettativa, certamente non può essere addebitata né alla Commissione e tanto meno al Presidente della stessa. Per cui, lungi dal voler fare qualsivoglia polemica con chicchessia, il sottoscritto Bruno Fraraccio, sia come cittadino che nella qualità di Presidente della IV Commissione, respinge ai diversi mittenti ogni offesa di scorrettezza e maleducazione ricevuta da più parti in maniera del tutto gratuita ed infondata, riservandosi in merito ogni azione a tutela della onorabilità propria e dell’istituzione che ricopre. Ripristinata la realtà dei fatti, quindi, è evidente che si è trattato di un equivoco generato da un semplice difetto di comunicazione ad iniziativa di soggetti diversi dai componenti la IV Commissione Consiliare. Quindi è stato fatto tanto rumore per nulla».