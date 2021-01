Via San Mercurio, i residenti “fanno squadra”

Socialità, cultura e memoria per rivalutare l’antica strada

Lì dove vicoli, stradine e scalette si intrecciano, su e giù, a destra e manca, lungo la collinetta tra le antiche case intrise di storia, arte, tradizione, il tempo pare si sia fermato.

Il fluire del tempo, in realtà, non subisce interruzione e chi osserva percepisce un mondo fatto di gestualità e parole consuete, che danno vita, con le antiche pietre laccate dal sole e levigate dal vento e dalle intemperie, intrise di memoria, ad una cornice naturale fuori dal tempo, costruendo l’unità e la continuità del tempo stesso.

Uomini e bambini, nella loro disarmante e semplice autenticità, in queste festività vissute in modo diverso a causa della pandemia, si sono riuniti per abbellire via San Mercurio.

Obiettivo, “stare insieme” in tempi comunque difficili, che inducono al distanziamento, ma anche di prendersi cura di uno scorcio bello della città, che merita di essere valorizzato.

“La ‘ricchezza’ spesso la si cerca lontano ma, in realtà, è sull’uscio delle nostre case”, afferma il gruppo di residenti del posto.

Così, anche dei quadretti dimentichi in uno scantinato diventano degli ornamenti per le mura antiche, in una sorta di “museo a cielo aperto”.

Alberi con decorazioni, festoni, vecchie carriole contenenti piantine: tutto ha contribuito a rendere unica l’atmosfera tra le antiche pietre.

Talvolta basta poco per far divenire ancor più suggestivo uno scenario.

Eppure, quel poco cela amore, dedizione, cura, attaccamento alle proprie origini.

L’ iniziativa ha permesso ai residenti, giovani ed anziani, di socializzare, di conoscersi in modo più profondo, ed è volta a sensibilizzare cittadini, ma anche istituzioni. Gli abitanti vogliono continuare nel tempo quest’attività, in comunione, attraverso idee e progetti che coniughino la fruizione articolata del centro storico con la tutela della cultura, della socialità e della memoria delle relazioni.

Ciò evidenzia il loro legame forte verso il borgo antico, di cui si sentono parte integrante e che vogliono condividere con tutti i cittadini, contribuendo al miglioramento, rimediando ai suoi mali e correggendo i suoi piccoli “difetti”.

Riconoscere agli antichi abitanti il ruolo di testimonianza storica e documento orale permette di preservare non solo i contenuti artistici, ma anche i beni culturali.

Conservare il borgo vecchio significa consegnare alle generazioni future non solo l’architettura, ma anche l’importanza ed il valore di un patrimonio culturale che dovrebbe essere messo il più possibile in evidenza.

La conoscenza reciproca e la sensibilizzazione della società civile costituiscono una risorsa per tutta la collettività: per esse occorre la cooperazione non solo dei singoli cittadini, ma di tutte le forze sociali e degli enti pubblici.

Francesca Muccio

IL VIDEO IN ALTO