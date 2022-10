Via San Lorenzo, scarico selvaggio e accumulo di rifiuti di ogni tipo

La segnalazione di una residente: “Questo accade da quando è partita la differenziata”

Continuano le segnalazioni dei residenti di via San Lorenzo e delle zone limitrofe a Campobasso per il degrado dovuto all’eccessiva quantità di rifiuti che i bidoni non riescono a contenere. A nulla sono servite le raccomandazioni del Comune, scritte e orali, che invitavano i non residenti a non conferire lì i propri rifiuti. Il fenomeno, come ha rilevato una nostra lettrice, ha avuto la sua escalation da quando è partita la raccolta differenziata.

L’auspicio è che le segnalazioni arrivino all’ufficio competente considerato che più volte al giorno impuniti ignoti continuano a scaricare rifiuti di ogni genere nei cassonetti. È una situazione intollerabile, offensiva per tutti i cittadini che ogni giorno fanno il piccolo sforzo di differenziare i rifiuti a casa loro e smistarli, come atto elementare di responsabilità civica, contributo minimo al decoro della città.