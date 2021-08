La prima installazione risale ad un anno fa e fu inaugurata il 4 agosto del 2020 come dedica al fotografo Tony Vaccaro, le cui origini sono proprio bonefrane. E anche quest’anno è tornata a vivere l’installazione di via Rosello a Bonefro. Nelle foto pubblicate dal sindaco Nicola Giovanni Montagano si può vedere la strada riempita di colori e ombrelli in un paesaggio altamente “instagrammabile”, come amano dire le giovani generazioni.

Via Rosello si riempie di colori, l'installazione di ombrelli in onore di Tony Vaccaro