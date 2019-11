Via Quircio al buio, i residenti: «Abbiamo paura nel tornare a casa» (VIDEO E FOTO)

Una delle zone più pericolose della città con problemi di pubblica illuminazione

CAMPOBASSO. Una zona del capoluogo di regione che è spesso alla ribalta della cronaca cittadina. Soprattutto per fatti di droga. Spaccio e risse sono all’ordine del giorno. Tanto che in più d’una circostanza è stata paragonata a Scampia. Parliamo della zona di via Quircio a Campobasso. Numerosi i blitz antidroga effettuati dalla Polizia, spesso culminati in arresti. Pertanto bisognerebbe cercare di aumentare la sicurezza in quei tratti di strada. E invece una parte di quella zona, tra via Quircio e via Iezza, si presenta completamente al buio. E’ la denuncia che c’è giunta da alcuni cittadini che abitano in zona. Preoccupati anche per la propria incolumità. Tanta la paura nei residenti nel far ritorno nelle proprie abitazioni, costretti a brancolare letteralmente nel buio, come si evince dalle immagini inviate alla nostra redazione. Sollecitiamo, pertanto, l’amministrazione comunale, nella speranza che possa essere ripristinata al più presto la pubblica illuminazione.