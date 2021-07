Via Principe di Piemonte, improvvisa rottura di un tubo: tombino sollevato e strada allagata (FOTO E VIDEO)

Problemi di viabilità questo pomeriggio, in via Principe di Piemonte a Campobasso. Per cause in corso di accertamento sono saltate le tubature: l’improvvisa rottura di un tubo dell’impianto idrico ha provocato il sollevamento di un tombino e la rottura dell’asfalto. Copiosa l’acqua che è uscita dal tombino. La società che si occupa degli interventi di manutenzione dello stesso, è prontamente intervenuta evitando così danni all’asfalto più rilevanti e ha già individuato la rottura in modo da poter così procedere alla successiva riparazione. Sul luogo presenti agenti della Municipale.

