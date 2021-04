“Via Pirandello discarica a cielo aperto”. I residenti invocano le telecamere. “Denunciate”

“Siamo diventati una discarica a cielo aperto, qui vengono ad abbandonare di tutto anche con i camion”. La testimonianza diretta di alcuni residenti di via Pirandello solleva ancora una volta il problema: la presenza dei cassonetti, letteralmente presi d’assalto, solo in alcuni punti della città non ancora in regime di raccolta differenziata. L’amministrazione ha come obiettivo la copertura totale del servizio entro fine 2021, ma c’è chi continua a chiedere un intervento immediato attraverso l’installazione di telecamere per porre fine alla questione. A distanza di poche decine di metri, infatti, lo scenario non cambia: nonostante il grosso lavoro della Sea, ci sono diversi cassonetti stracolmi, che si riempiono a velocità spaventose. “Con dei dispositivi avremmo risolto velocemente il problema, non spetta a noi intervenire”, suggeriscono i cittadini sui social, esasperati da una situazione al limite della sopportazione, aggravata da un senso di inciviltà ulteriore da parte di chi non abbandona rifiuti nel punto prestabilito, bensì a terra, nel bel mezzo della strada o nei pressi di un’area verde.

L’assessore all’Ambiente Cretella, sollecitato più volte dall’emblematico caso di via Pirandello, si rivolge ai cittadini chiedendo loro collaborazione. “Chi vede queste situazioni deve denunciare. Essere denunciati – aggiunge – significa essere perseguiti. Oggi è tutto molto semplice: basta una foto o un video per incastrare chi commette questi atti. Non bisogna assistere in silenzio a dei reati”.