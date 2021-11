Via Monforte, il mancato rifacimento del marciapiede fa infuriare i residenti. Ma dal comune assicurano: “Martedì via ai lavori”

Una recinzione di dubbio gusto e una situazione al limite del paradossale, che crea non pochi disagi alle attività adiacenti e ai residenti della zona. L’identikit descrittivo porta dritti in via Monforte, discesa nei pressi della farmacia comunale. Un ‘calvario’ amministrativo che si trascina da oltre un mese, al netto di semplici lavori per il rifacimento di un marciapiede, operazione divenuta improvvisamente complessa. Diverse le segnalazioni e i solleciti indirizzati al sindaco Gravina e all’amministrazione, che tuttavia hanno riconosciuto nella giornata di oggi l’importanza di un intervento tempestivo, quanto mai appropriato.

Lavori ordinari, da avviare in pochi giorni, dunque. Non ci sono motivi – è la promessa – per arenare ulteriormente l’area. “Ci rendiamo conto della situazione – fa sapere il sindaco – già in un’altra circostanza eravamo stati sollecitati. A livello estetico e funzionale la situazione su via Monforte non è delle migliori e provvederemo in un lasso di tempo ridottissimo affinchè tutto torni alla normalità. Nella giornata di martedì della prossima settimana dovrebbero partire i lavori di ripristino del marciapiede con conseguente annullamento dei disagi annessi”.

Una faccenda in via di risoluzione, dunque, che aveva scaldato non poco gli animi dei cittadini, tra ironie e durissime critiche al grado di tempestività dell’amministrazione, presa di mira a più riprese anche sui vari social. All’orizzonte sembra però esserci la svolta, a circa quaranta giorni dalla comparsa dei problemi.