Via Matris e chiesa di San Giorgio, che scempio: la peggio gioventù in azione

Durante le salite di Giro e Tour, quando i ciclisti scalavano le montagne, c’era sempre qualche “tifoso” che occupava la strada per spingere gli atleti, facendogli spesso perdere l’equilibrio. E allora il grande Adriano De Zan soleva ripetere: “La mamma degli idioti è sempre incinta”. Dobbiamo far ricorso ancora una volta alla saggezza popolare per descrivere lo scempio presente lungo la via Matris, da poco riaperta, e nella zona della Chiesa di San Giorgio. La peggio gioventù ha dato ancora una volta il meglio di sé. Imbrattando ogni angolo disponibile. Con scarabocchi e frasi incomprensibili, degni degli imbecilli di cui sopra. Non hanno solo imbrattato, ma hanno pensato bene di distruggere “targhe” in marmo posizionate lungo la via Matris e finestre delle “casette” presenti lungo il percorso. Senza pensare, facoltà che non è consentita a tutti, di distruggere uno degli angoli più belli (Chiesa di San Giorgio e via Matris) della città capoluogo di regione.

Auspichiamo una celere riapertura di scuole e università, in modo che tali imbecilli possano tornare a studiare. Ripartendo magari dall’educazione civica. Anche se probabilmente a costoro andrebbe impartita un’educazione. Non avendola, evidentemente, mai ricevuta. dim