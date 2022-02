Via libera per Venerdì Santo e Corpus Domini, cittadini entusiasti: «Ma serve cautela»

Come avevamo anticipato qualche giorno fa e come confermato dal sindaco, Roberto Gravina, in questo 2022 – dopo due anni di assenza – torneranno a svolgersi due manifestazioni popolari particolarmente sentite e identitarie per i campobassani.

Parliamo del Venerdì Santo, con la processione del Cristo Morto accompagnata dal coro che intona lo struggente “Teco Vorrei” e del Corpus Domini con la sfilata dei Misteri, le “macchine volanti” ideate da Francesco Paolo Di Zinno. Il primo cittadino ha anche annunciato che si stanno iniziando a valutare percorsi alternativi affinché le manifestazioni si svolgano in totale sicurezza.

Siamo andati in giro per la città a raccogliere il parere dei cittadini, combattuti tra l’entusiasmo per un’ulteriore tappa sul percorso del ritorno alla normalità e la consapevolezza che ci sono ancora delle cautele da osservare in questi eventi che richiamano un gran numero di persone.

