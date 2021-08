Tutto il Centrodestra, ad eccezione di Fratelli d’Italia, ha indicato Gabriele Melogli come candidato sindaco di Isernia della coalizione. L’avvocato, già sindaco di Isernia per dieci anni, dal 2002 al 2012, se la dovrà vedere con Piero Castrataro del Centrosinistra e Cosmo Tedeschi di Fratelli d’Italia e civici per una lotta all’ultimo voto. Nel video le sue dichiarazioni appena dopo la designazione.