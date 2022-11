Via libera dal governo all’aumento di estrazione di gas in Adriatico

Il decreto “gas release” darebbe 2 miliardi di metri cubi di gas di produzione nazionale a prezzo calmierato

Nuove trivelle in mare, per rendere l’Italia più indipendente sul fronte del gas. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla norma sulle nuove concessioni per aumentare l’estrazione di gas in Adriatico e anche a partire dalle 9 miglia dalla costa. Il decreto “gas release” darebbe 2 miliardi di metri cubi di gas di produzione nazionale a prezzo calmierato. Sarà inserita, sotto forma di emendamento, nel decreto aiuti ter all’esame del Parlamento dalla prossima settimana che contiene, tra l’altro, “misure urgenti in materia di politica energetica nazionale”.

“Chiederemo ai concessionari che dovessero aderire di mettere a disposizione, in cambio, da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi da destinare ad aziende energivore a prezzi calmierati”, ha detto la premier Giorgia Meloni.

Le trivelle attive, secondo Assorisorse, sono una novantina fra terra e mare, in 15 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. I pozzi italiani sono in tutto 1298: 514 sono classificati come ‘eroganti’, quindi attivi, mentre 752 sono ‘non eroganti’, quindi al momento non sfruttati. I restanti 32 sono impiegati come raccordi tra altri pozzi o per il controllo dei flussi.

In tutta Italia le piattaforme marine sono 138, di cui il 40 per cento non è operativo; 94 piattaforme sono a meno di 12 miglia di distanza dalla costa.

LA SITUAZIONE IN MOLISE

Proprio in mare il gas si trova soprattutto da Venezia fino al Molise. Due sono i permessi di ricerca di nuovi giacimenti di gas naturale attivi attualmente in Molise per un totale di 647 chilometri quadrati. Per quel che riguarda i siti estrattivi sulla terraferma secondo l’ultimo Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) ci sono 23 pozzi nella nostra regione, 15 per il gas e 8 per il petrolio. Per i metano ci sono i pozzi a Larino, Montorio nei Frentani, Mafalda e quelli asl confine con la Puglia. Tra i pozzi per l’estrazione del petrolio, oltre a quelli in Adriatico, ci sono quelli nei pressi di Rotello.