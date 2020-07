Via libera agli sport di contatto e tornano finalmente i giornali nelle attività commerciali, c’è l’ordinanza di Toma

Il governatore Toma ha finalmente firmato la tanto attesa ordinanza che consente lo svolgimento di sport di contatto all’aperto e la consultazione dei giornali nelle attività commerciali.

L’articolo 1 dell’ordinanza numero 37 di oggi, 8 luglio, riguarda gli sport di contatto che sono consentiti, senza presenza di pubblico e nelle strutture all’aperto, a condizione che queste ultime abbiano recepito gli indirizzi operativi. La violazione del rispetto delle norme previste dall’allegato, che riportiamo in fondo, comporterà delle sanzioni.

Con l’articolo 2 si disciplina la consultazione dei giornali nelle attività commerciali. All’esterno delle attività commerciali e all’interno delle stesse, purché non in prossimità degli spazi destinati al consumo di alimenti e bevande, è consentito l’allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo, a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l’uso di mascherine.

L’ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.