Via le mascherine all’aperto, l’Italia allenta le misure anti covid

L’Italia allenta le restrizioni anti covid per quel che riguarda l’uso della mascherina all’aperto. Da oggi, lunedì 28 giugno, si potrà stare all’aperto senza mascherina. Dovrà comunque essere sempre portata dietro e la si dovrà indossare comunque al chiuso, all’estreno in situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento di un metro. Resta obbligatorio poi l’uso del dispositivo nei locali al chiuso: bar, ristoranti, negozi, centri commerciali. Quando si entra in un negozio bisognerà indossarla, stessa regola per chi va nei centri commerciali. Se si sta al chiuso, si può togliere la mascherina solamente quando si è seduti al tavolo per consumare cibi o bevande, mentre bisogna indossarla quando si va alla toilette o alla cassa per pagare. Camerieri e dipendenti di bar e ristoranti, invece, anche se lavorano negli spazi all’aperto dovranno comunque utilizzare sempre il dispositivo. La possibilità di stare senza il dispositivo di protezione vale sempre e soltanto per le regioni in fascia bianca. Gli scienziati del Cts hanno infatti stabilito che si potrà stare senza mascherina all’aperto solo nella zone bianche di minimo rischio. Su tutto resta comunque la preoccupazione per la variante Delta giunta anche in Molise così come confermato dai tamponi sequenziati che hanno evidenziato la presenza di 4 persone dello stesso nucleo familiare positivi alla variante.