Via le barriere archittettoniche in città, servono altri fondi dalla Regione

CAMPOBASSO. «Nella seduta del Consiglio Comunale di questa mattina, in aula, abbiamo avuto modo di dialogare – ha detto il sindaco, Roberto Gravina – sulle concessioni a privati di contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici, grazie ad un’interrogazione presentata dal consigliere Tramontano e con le fondamentali specifiche date anche dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa. La discussione, seppure breve, ha portato ad analizzare quanto già fatto in questo campo dal Comune e quanto invece ci sia ancora da poter attuare.

Va premesso che nell’ambito delle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, approvati con L. n. 13 del 9/01/1989, fu istituito, allo scopo, un fondo speciale presso il Ministero dei LL.PP. (art. 10). I contributi sono stati resi disponibili alle regioni per circa 12 anni, poi cessati per mancanza di fondi ministeriali dall’anno 2001 e ripristinati con la legge di bilancio 2016 per il periodo 2017, 2018 e 2019.

A seguito di tale rifinanziamento, la Regione Molise ha accolto tutte le domande intanto pervenute al Comune nel periodo di sospensione, che sono state in numero di 34, finanziandole per tranche. La prima tranche è stata di € 64.702,00 utilizzata per soddisfare in pari percentuale (circa il 31 %) tutte le 34 istanze.

Successivamente è stata assegnata una seconda tranche di € 29.826,79 che consentirà di erogare un’altra quota percentuale di circa il 23% (esistono differenze di importo tra le somme assegnate e quelle impegnate, dovute alle risultanze delle istruttorie d’ufficio sulla ammissibilità dei contributi).

Per soddisfare la restante quota del 46%, la Regione Molise dovrà provvedere con ulteriori stanziamenti.

Relativamente alle domande successivamente pervenute, le stesse sono di n. 5 per l’anno 2018 e di n. 3 per l’anno 2019, già trasmesse alla Regione per il relativo finanziamento, secondo la procedura prevista dall’art. 11 della citata legge 13/89 (entro il 1° marzo di ciascun anno previa acquisizione della prescritta documentazione).

A servizio del cittadino per le dovute informative e pubblicità è a disposizione il SUE, in capo al competente ufficio settore Urbanistica.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale, così come auspicato giustamente anche dallo stesso consigliere Tramontano, è quella per l’immediato futuro di spingere per pubblicizzare e informare il più possibile la cittadinanza sulle opportunità delle forme di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, così come accaduto, per altro, già nel mese di agosto del 2019 attraverso diversi canali di comunicazione».